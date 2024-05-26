كان بيرش مادة غريبة.. فتاة تتهم سائق بمحاولة خطفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بخطف فتاة في مدينة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من فتاة تتهم فيه سائق، أنه فور استقلالها سيارة أوبر في مدينة الشروق، لاحظت أنّ السائق يستخدم بخاخة ويقوم برش مادة مجهولة لها في السيارة، اعتقدت الفتاة أنها مخدر لاختطافها، وفور استفسارها عن الأمر نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بإلغاء الرحلة وترك السيارة.

حيث وثقت الفتاة بكاميرا هاتفها صورا للسيارة و أرقام اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، وتوجهت لقسم شرطة الشروق وحررت محضرًا بذلك .

وتم ضبط السائق من قبل رجال المباحث، وإحالته إلى النيابة التي تباشر التحقيق.