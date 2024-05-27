خبير اقتصادي: التواجد الكبير للوافدين في القاهرة والإسكندرية يسبب عبئا اقتصاديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة سابقا، تأثير الوجود الكبير للوافدين في بعض المناطق الحيوية داخل مصر، وما يترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية واجتماعية تؤثر على الجميع.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "cbc"، إلى أن ارتفاع أعداد الوافدين يزيد الضغط على السلع والخدمات المتاحة، ويؤدي في حال عدم تلبية متطلبات هذا الارتفاع إلى رفع أسعار تلك السلع والخدمات، وبالتالي تحمل المجتمع بأعباء إضافية.

وأضافت أن تركز الوافدين في مناطق معينة، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، يتسبب في ضغط شديد على البنية التحتية لهذه المدن وخدماتها، مما ينعكس سلباً على سكانها الأصليين والوافدين الآخرين الذين يعيشون فيها.

وتابعت أن هذا الضغط يتسبب بدوره في تحديات اقتصادية واجتماعية لتلك المناطق، ويحد من قدرتها على استيعاب المزيد من السكان وتقديم خدمات نوعية لهم.

وشددت على أهمية التمييز بين مفهوم المهاجر واللاجئ، حيث يضطر اللاجئون عادة إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والبحث عن ملاذ آمن خارجها، مما يحمل الدولة المضيفة أعباء إضافية ويشكل ضغطاً على مواردها وبنيتها التحتية.

ودعت إلى تحسين قاعدة البيانات الخاصة بالوافدين في مصر، لأنها تمثل تحديا كبيرا يواجه صناع القرار والأجهزة المعنية بهذا الملف.

ويهدف هذا التحسين إلى وضع استراتيجيات وسياسات فعالة للتعامل مع التحديات التي يفرضها تركز الوافدين في مناطق محددة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك.