شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 45 شهيدا منهم 23 سيدة وأطفال وكبار سن فى مجزرة رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية: 45 شهيدا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن و249 جريحا في مجزرة الاحتلال الإسرائيلى برفح الفلسطينية أمس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ "محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح الفلسطينية، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.