شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غد.. انخفاض بدرجات الحرارة بقيم 3 درجات والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.