الاتحاد الأوروبي وصربيا يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الهجرة وإدارة الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - وقَّع الاتحاد الأوروبي وصربيا اتفاقية لتعزيز التعاون العملي في إدارة الحدود من خلال الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس".

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء أن "مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، وقعت الاتفاقية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الصربي إيفيكا داتشيتش، في بلجراد، بما سوف يسمح بزيادة التعاون بين فرونتكس وصربيا في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز إدارة الحدود المشتركة".

وذكر البيان أن "تعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي أمر ضروري للحد من الوافدين غير النظاميين، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الطريقة المتطورة فيما يخص بعمل المهربين ومخاطر حيازة الأسلحة النارية وانتشار الجريمة المنظمة، كما ستسمح الاتفاقية لفرونتكس بتنفيذ عمليات مشتركة ونشر قوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية في أي مكان على أراضي صربيا، بما في ذلك حدودها مع الدول المجاورة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح البيان أن "فرونتكس، تقوم حاليًا بنشر أكثر من 480 ضابطًا في غرب البلقان، من خلال عمليات مشتركة على الحدود الخارجية للاتحاد مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود؛ ويشمل ذلك 111 ضابطًا منتشرين بالفعل في صربيا في عملية مشتركة مستمرة، أُجريت بموجب اتفاق الوضع السابق مع صربيا، على الحدود مع المجر وبلغاريا".

وتابع أن "التعاون العملي المعزز الذي توفره الاتفاقية سيسهم في معالجة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن في المنطقة فيما سيتم الاتفاق على تفاصيل العمليات الفردية بشكل مباشر بين فرونتكس والسلطات الوطنية في صربيا في خطة تشغيلية تكميلية سيتم الكشف عنها في وقت لاحق".

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 116 فردا وكيانا

قالت وكالة "تاس" الروسية إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 116 فردا وكيانا روسيا، وقام بإدراج 61 شركة من روسيا والصين والإمارات وتركيا على الحزمة الـ14 من العقوبات.

كما تم فرض قيود متعلقة بتصدير التكنولوجيات مزدوجة الاستخدام.

وحظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات وتوفير السلع والتقنيات والخدمات لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال مثل "أركتيك 2" و"مورمانسك" للغاز الطبيعي المسال.

وقالت وزيرة خارجية بلجيكا، إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي طور آلية تسمح بتجاوز حق النقض المجري على شراء الأسلحة لكييف باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن بودابست، التي رفضت في وقت سابق اقتراح استخدام الأصول الروسية، "لا ينبغي أن تشارك في اتخاذ القرار بشأن استخدامها"، مشيراً إلى أن آلية تجاوز الفيتو ستكون "معقدة مثل أي قرار قانوني، لكنها ناجحة".

كانت دول الاتحاد الأوروبي، وافقت الأسبوع الماضي على فرض دفعة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.

وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة "إكس" أن "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت مؤخراً عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.