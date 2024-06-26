الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة تستهدف بيلاروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27 سفراء من حيث المبدأ على فرض عقوبات جديدة تستهدف بيلاروسيا.

وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي - عبر صفحتها الرسمية على منصة التدوينات "إكس" - "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف بيلاروسيا".

وأضافت أن "هذه الحزمة ستعزز إجراءاتنا رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة التحايل على العقوبات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق - الخميس الماضي - على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا مستهدفا الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه للمرة الأولى على الإطلاق؛ فإن هذه الخطوة ستشمل أيضا الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر صعب نظرا لأن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير عليه؛ كمصدر للطاقة.

وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي: "لقد اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي الآن على الحزمة الرابعة عشرة القوية والكبيرة من العقوبات ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأضافت أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة مستهدفة وتعظم من تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".

الصين ترفض تصريحات السفير الأمريكي بإثارة مشاعر معادية للولايات المتحدة

رفضت الصين تصريحات السفير الأمريكي في بكين نيكولاس بيرنز الذي اتهمها بتقويض الدبلوماسية وإثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء: "إن تصريحات بيرنز لا تؤدي إلى تنمية سليمة ومستقرة للعلاقات الثنائية".

ومن جهتها..قالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج : "إن الولايات المتحدة وليس الصين هي التي تتدخل وتعرقل التبادلات الشعبية بين البلدين" ، بحسب موقع سي جي تي إن الإخباري الصيني.

وأكدت ماو أن تصريحات بيرنز ليست حقائق ولكنها خروج عن التفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن في اجتماع سان فرانسيسكو.

وأضافت: "إنها ليست الطريقة الصحيحة للتوافق بين الصين والولايات المتحدة، ولا تؤدي إلى تنمية سليمة ومستقرة للعلاقات الثنائية".

وأكدت المتحدثة أن الجانب الصيني يعمل دائما على تطوير العلاقات الصينية الأمريكية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين التي اقترحها شي، وهو ملتزم بتعزيز التبادلات الشعبية بين البلدين.

وخلال اجتماعهما في سان فرانسيسكو في نوفمبر 2023، اتفق شي وبايدن على تعزيز وتقوية الحوار والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك توسيع التبادلات التعليمية والطلابية والشبابية والثقافية والرياضية والتجارية.