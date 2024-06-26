الجيش الصومالي يعلن مقتل 7 من عناصر المليشيات الإرهابية في عملية عسكرية بجلجدود

ياسر رشاد - القاهرة -

تمكنت قوات الجيش الصومالي من قتل 7 من عناصر المليشيات الإرهابية بمحافظة جلجدود وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم أن العملية العسكرية تمت في منطقة "علي عاطولي" على بعد 33 كم شرقي مدينة عيل طير، وتم خلال العملية الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزة الإرهابيين.

وأكد قائد كتيبة خالد بن الوليد للجيش الصومالي العقيد محمد طجويني في تصريح لـ”صونا” مقتل 7 إرهابيين في عملية مخططة بالتعاون مع المقاومة الشعبية، مضيفا أن الجيش تلقى معلومات بتحصن العناصر الإرهابية في المنطقة وعلى إثر تلك المعلومات تحركت القوات لتنفيذ العملية المخططة وتدمير أوكار الإرهابيين.

الصومال والأمم المتحدة يبحثان سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد جورج كونواي، سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، بالصومال، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)- إعداد استراتيجية شاملة لعمل اللجان الفنية المعنية في إعادة هيكلة مكتب بعثة (أنسوم) في البلاد.. ووفق الاستراتيجية تتولى الحكومة الصومالية بعض مهام المكتب السياسي للأمم المتحدة، في حين سيستمر المكتب الأممي في مهام أخرى على غراء مكاتب الأمم المتحدة في معظم دول العالم.

أمريكا وكوريا الجنوبية تعقدان جولة رابعة من محادثات تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، جولة رابعة من المحادثات بشأن تجديد الاتفاقية الثنائية الخاصة بتقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية على الأراضي الكورية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، نقلاً عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنه من المقرر أن تمتد هذه المحادثات حتى بعد غدٍ الخميس، مضيفة أن سول تعتزم الانخراط في المفاوضات متمسكة بموقف "تحديد النصيب الذي تتحمله سول لتمركز مستقر للقوات الأمريكية وتحسين الوضع الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفقا لمستوى معقول".

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب عقد ثلاث جولات سابقة في أبريل الماضي وأواخر مايو المنصرم ومنتصف الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن سول تتحمل جزئيا، منذ عام 1991، تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا البالغ قوامها 28 ألفا و500 فرد، ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية المعروفة باسم "اتفاقية التدابير الخاصة" بنهاية عام 2025.