علم بضبط سارقها.. لماذا أشعل عاطل النار في سيارة بالمنوفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشوب حريق سيارة بالمنوفية وضبط مرتكبي الواقعة. تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بنشوب حريق بسيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) أثناء توقفها بدائرة المركز، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل. بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبرفقته (عاطل له معلومات جنائية) وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامي وأقر المتهم الأول بارتكابه واقعة إضرام النيران بالسيارة المشار إليها بقصد إخفاء معالمها عقب علمه بضبط مرتكبي واقعة سرقتها (لسابقة قيامه بشرائها منهم وعلمه بكونها مسروقة). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.