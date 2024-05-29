اللحمة الطازجة بـ 285 جنيها.. التموين تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة هالة الغريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن وزارة التموين تعاقدت على 20 ألف رأس ماشية من السودان، وتم ذبحها في محافظة أسوان، وتوزيعها على 1350 منفذا حكوميا وسيارات متنقلة.

وتابعت وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال لقائها على قناة صدي البلد، أن سعر كيلو اللحوم السوداني الكندوز 285 جنيها وتكون مبردة وليست مجمدة، مضيفة أن وزارة التموين بدأت ضخ اللحوم بجميع المنافذ.

كما أشارت الغريب إلى وجود ما يقرب من 2400 طن دواجن يتم طرحها في منافذ التموين بسعر 100 جنيه للكيلو، مضيفة أن سعر الوراك 900 جرام نحو 90 جنيها.

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن ضخ وزارة التموين لـ اللحوم الحمراء والدواجن في منافذها، يساهم في تخفيض أسعار اللحوم بالأسواق الخارجية، مضيفة أنه عملية الضخ تتم في 60 مجمعا بمحافظة الجيزة، مع مراقبة دورية على جودة المنتجات.