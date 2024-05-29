احتفالات شهر الحضارة المصرية بكندا.. وزيرة الهجرة تبحث مشاركة الوزارة في يوليو المقبل -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، راجي طلعت، من أبناء الجالية المصرية في كندا؛ لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالجالية، وتعزيز التعاون في عدد من الملفات لصالح الوطن، وجهود التعاون في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

وأشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجهود الجالية المصرية بكندا، ودورها الفعال في خدمة المجتمع، بجانب الترويج لما يحدث في مصر من نهضة حقيقية، في شتى المجالات، والترويج لعدد من المنتجات المصرية بالخارج؛ ومن بينها المنسوجات والرخام والمنتجات المصرية التراثية البارزة، مرحبةً بالتعاون لفتح المزيد من مجالات الاستثمار، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه المصريين بالخارج، والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب دراسة مقترحات المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة بأنها ستحرص على الاحتفال مع أبناء الجالية المصرية بكندا في شهر يوليو؛ برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، مشيرةً إلى مشاركتها في مهرجان "اكتشف مصر" بكلمة مسجلة وهو الحدث الذي شارك به أكثر من ٢٥ ألف شخص؛ من ضمنهم أعضاء الجالية المصرية بكندا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجنسيات الأخرى سواء العربية أو الأجنبية؛ لاكتشاف أهم ما يميز مصر من مقومات سياحية وتاريخية ويقضون وقتًا وسط الأجواء المصرية بمكان إقامتهم بالخارج.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في كندا من أولى الجاليات التي طلبت بعثة مصرية لاستصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية، مهيبةً بالراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات سرعة التسجيل مع السفارة المصرية في كندا، والقنصلية المصرية في مونتريال، لحصر عدد المستفيدين، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية.

وأعرب طلعت عن تقدير أبناء الجالية المصرية في كندا لجهود السفيرة سها جندي، وما تقدمه للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك خطوات فاعلة للترويج للموسيقى والفن المصري بالخارج، والتعريف بأن لدينا نجاحات متميزة في مجالات فنية وثقافية مميزة، مشيرًا إلى اعتزام أبناء الجالية المصرية في كندا إطلاق مهرجان فنون الشرق الأوسط، بمشاركة أبناء الجالية المصرية هناك.

وتابع طلعت بأن هناك نحو 5 ملايين عربي في كندا، من مصر وسوريا والعراق وغيرها؛ من بينهم نحو مليون مصري، ويتم الإعداد حاليًّا لتنظيم الجالية المصرية لمهرجانين في الأشهر المقبلة، للتعريف بالحضارة المصرية، والتي تتوافق مع احتفالات الجالية المصرية في كندا بتخصيص شهر يوليو شهرًا للحضارة المصرية، ولذلك سيتم العمل على عرض ما يميز حضارتنا الخالدة، مضيفًا أن الفن المصري هو الأساس، وأن هدفهم هو إعداد فعالية تمثل متحفًا لحضارات الشرق الأوسط، والتركيز على الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر؛ حيث رحبت السفيرة سها جندي بالمبادرة، والمشاركة في الخطط المتميزة للجالية المصرية في كندا، مؤكدة أن هناك تطلعًا إلى عمل معرض للمنتجات المصرية، في أمريكا الشمالية، في تورنتو وكاليفورنيا، لجذب الراغبين في التعرف على المنتجات المصرية المتميزة، في ظل جودة المنتجات المصرية في التصنيع والتغليف، وقدرتها على المنافسة القوية.

واستعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهود الوزارة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، حيث تناولت أبرز ما تم في المرحلة الثانية، والتي تحمل عنوان: "جذورنا المصرية" لتؤكد هويّتنا وتاريخنا المصري العريق، فضلًا عن وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة يضم خرائط تفاعلية وألعابًا متميزة، لتشجيع أولادنا على تعلم اللغة بطريقة سلسة وبسيطة، بجانب عمل معسكرات تثقيفية للشباب، حول ما تمتاز به الحضارة المصرية القديمة، مبديةً استعدادها لمشاركة وزارة الهجرة في تلك الفعاليات التي سيتم تنظيمها ضمن جهودها في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"؛ لتعريف أبنائنا بجذورهم وهويتهم المصرية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من القوى الناعمة المصرية، ولذلك سنحرص على دعم جهودهم للترويج للحضارة والسياحة والمنتجات المصرية، ولما يحدث في مصر من خطوات إيجابية في شتى المجالات.