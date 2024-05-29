خدمات جديدة.. استخراج جواز السفر من المولات التجارية (تعرف على الأماكن والتفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة استخراج جوازات السفر من المولات التجارية في إطار أعمال التطوير والتحديث المستمر التي تشهدها كافة قطاعات الوزارة الخدمية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستكمالاً لقرار وزارة الداخلية بافتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتي ستارز – داندى مول) كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.

فقد تقرر البدء في تلقى طلبات استخراج شهادات التحركات بالمراكز التجارية المشار إليها للتيسير على المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.