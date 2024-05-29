مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة استثمارية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية "شركة مساهمة مصرية"، بإقامة منطقة استثمارية "الأهلي كابيتال" على مساحة نحو مليوني متر مربع، بالكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتُخصص هذه المنطقة لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم صناعات متوسطة وخفيفة، وأنشطة لوجستية وخدمية وتجارية وصناعات أمن غذائي، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال 8 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وفق البرنامج الزمني المحدد، وذلك بغية إيجاد فرص عمل وتشغيل جديدة، وتمكين مزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة من العمل في مناطق صناعية.

جاء ذلك ضمن قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.