الموافقة على تخصيص مساحات بـ"رابعة وبئر العبد" لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتأتي الموافقة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك ضمن قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.