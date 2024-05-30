شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 لضمان حصولنا على نصيب من السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والاثار، أن أوروبا من أهم الدول المصدرة للسياحة وروسيا، مشيرا إلى أن السائح الأولى في مصر هو الألماني كما أن حصة مصر من السوق الأوروبي قوية جدا ولدينا ميزة تنافسية قوية.

وأوضح احمد عيسى، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية إيمان الحصري، على قناة دي ام سي، أن الموازنة التى يتحركون فيها أقل بكثير من الميزانية المرصودة لدول منافسة وبالتالي يعملون على تعظيم الاستفادة من كل مبلغ والتعامل بمشرط جراح دقيق، مفيدا باستهدافهم 30 مليون سائح في 2028 لضمان حصول مصر على نصيبها من السياحة العالمية.

وأشار وزير السياحة، إلى أن توزيع الغرف الفندقية في الأقصر وأسوان 7 آلاف غرفة والحكومة تناقش برامج تحفيز في القطاع الخاص لكي يسرع ببناء الغرف الفندقية، موضحا أن ما يتحكم في المحددات السياحية بنسبة كبيرة توفير الغرف الفندقية وأماكن مقاعد الطيران.

