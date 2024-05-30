خالد أبو بكر: الوضع الاقتصادي تغير للأفضل بعد تحرير سعر الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أنه انتقد الحكومة في كثير من الملفات خلال برنامجه، مشيرًا إلى أن الوضع تغير للأفضل وخاصة من بعد تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار.

وقال "أبو بكر"، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الوضع تغير للأفضل، وهناك زيارات ميدانية وتغير في لغة الخطاب، وإفصاح لكثير من الأمور على الهواء، وبدأت أطمئن على أداء الحكومة، حيث تقدم أداء رائع ومتميز، وبدأت تتحرك، واقتنعت بدعم الصناعة، وكذلك جدية العمل، من حيث الزيارات الميدانية، ولكن أين الحساب السياسي وليس فقط الجنائي للفاسدين بالتموين؟، مين سأل الوزير "انت ازاي ما شفتش الشبكة دي؟".

وتابع : لو استمرت الدولة بهذا الشكل منذ التعويم قد نصل بنتائج إيجابية للإقتصاد المصري، وحديث المسئولين للإعلام وشرح الواقع حق لكل مواطن، وتوجيهات الرئيس بمخاطبة المواطن ليست للوزراء فقط بل للمسئولين، ولولا كلمتين الرئيس وتوجيهه للحكومة بالحديث للناس "كان زماننا بنغني ظلموه".

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