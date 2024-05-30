كشف تفاصيل تغيب سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما نشر بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تغيب سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، مُقيمة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18/5/2024 تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة من ناشر الخبر، بتغيب شقيقة والده عن منزلها، ولم يتهم أو يشتبه في غيابها جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفي وقت لاحق أبلغ بالعثور على المتغيبة - تبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك عقب ورود اتصال هاتفي له من أحد الأشخاص بعثوره على المتغيبة، وقيامه باصطحابها لمسكنها دون حدوث أي إصابات لها.