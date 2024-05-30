يُنفذ في حالتين.. ماذا يعني إيقاف حبس حسين الشحات 3 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أوقفت محكمة جنح جنح مدينة نصر ثان عقوبة حبس لاعب الأهلي حسين الشحات لمدة 3 سنوات في واقعة الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاء في منطوق الحكم: حكمت المحكمة بحبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه، بالإضافة لحرمانه من عضوية أي نادي رياضي 5 سنوات.

فماذا يعني إيقاف تنفيذ حبس حسين الشحات؟

أجاز قانون العقوبات للمحكمة أن تُوقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حُكم بالحبس لا يتجاوز سنة.

وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".

ويستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، وفق ما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات.

ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق حسين الشحات في حالتين حددتهما المادة 56 من قانون العقوبات؛ أولها إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن "الشحات" صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق اللاعب تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات.

وبعد انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".

كان محمد الشيبي، لاعب بيراميدز اتهم حسين الشحات بسبه وقذفه وضربه أثناء نشاط رياضي في مباراة جمعت الفريقين بالدوري المصري، والذي سبق أن اعتذر لاعب الأهلي عنه.