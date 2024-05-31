موازنة النواب: مقترح التحول من الدعم العيني للنقدي سيضمن وصوله مباشرة لمستحقيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بتحويل الدعم العيني إلى نقدي منذ فترة، موضحا أنه آن الأوان لذلك في ظل الارتفاع المتسارع في تكلفة إنتاج رغيف الخبز وصولا إلى 125 قرشا.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه قرار رئيس الوزراء برفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطن والتحول من الدعم العيني إلى النقدي الهدف منه ضمان وصول الدعم في المستقبل للمستحق نفسه بطريقة مباشرة.

ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيكون هناك حوار مجتمعي من خلال الحوار الوطني، ويتم طرح سؤالين للمواطن المصرية، هل ترغب في أن يستمر الدعم بالشكل الحالي؟ منذ ثلاثين عاما وهو بنفس الشكل وثمن رغيف الخبز 5 قروش.

وذكر أنه إذا رغب المواطن أن يحوله لدعم مباشر له، يحصل على 125 مليارا في الموازنة بباب الدعم، يتم تحويلهم على بطاقات الدعم، حيث هناك 24 مليون بطاقة دعم لمنظومة الخبز، مضيفا أنه يتم سؤال المواطن عن الآلية التي يحصل عليها الأموال، ويتم زيادة الأموال حسب التضخم.