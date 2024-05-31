ياسمين عز تعلق على أزمة التصريحات المتبادلة بين شيكابالا وكهربا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز، على الأزمة القائمة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك، ومحمود "كهربا" لاعب النادي الأهلي، والتي تمثلت في تبادل تصريحات قد تحمل بين طياتها التوتر والجدل.

أشارت ياسمين عز، خلال برنامجها "كلام الناس"، على شاشة "إم بي سي مصر"، إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الشخصيات العامة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالظهور الإعلامي، مؤكدة على أهمية الوعي بثقل الكلمة والتصريحات التي يمكن أن تصدر عنهم.

ونوهت مقدمة "كلام الناس" إلى أن الاندفاع العفوي أثناء التحدث قد يؤدي إلى سوء فهم أو حتى تحريف الكلام، "أي شخصية عامة في أي مجال تظهر على وسائل الإعلام لازم تاخد بالها من شهوة الكلام، المايك لما بيكون قدام الواحد بيحاول يطلع اللي عنده حتى بحسن نية"، محذرة من الآثار السلبية للتصريحات المتسرعة.

وأشارت عز إلى أن اللاعبين كنجوم كبار وذوي قاعدة جماهيرية عريضة، يواجهون مسؤولية مضاعفة في الحفاظ على صورة نظيفة وموقف محترم، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان، قد تُنسب تصريحات لهم لم يدلوا بها فعلياً، مما يُضاعف من الحاجة إلى التحلي بالحكمة والتروي في الحديث.

انتوا نجوم كبار وليكم محبين وبحس إنه بيحصل توقيع وتصيد للكلام والتصريحات، "أحيانًا يتم نسب تصريحات للنجوم لم تقال أساسًا"، مؤكدة على ضرورة عدم الانسياق وراء استفزازات قد تهدف إلى "توقيع" النجوم وجرهم إلى مزيد من التصريحات المثيرة للجدل.