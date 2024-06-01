شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف: صكوك الأضاحى والإطعام تحقق أكثر من 11 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف ان صكوك الأضاحي والإطعام بالأوقاف تحقق أعلى مبلغ يومي منذ إطلاق المشروع أكثر من 11 مليون جنيه اليوم الجمعة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحققة اليوم الجمعة 31 مايو 2024م أكثر من أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه .

ومن أهم مزايا صكوك الأوقاف أنها بدون أي مصروفات إدارية أو غيرها فكامل ثمن الصك يصل لحوما للمستحقين بعزة وكرامة أينما كانوا دون تعريض أي منهم للتصوير أو طلب حديث أو كلمة منه ، فدورنا هو إيصال الأمانة التي هي حق لهم إليهم حيثما كانوا في منظومة محكمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و المحافظين ، كما أننا نعمل على تعظيم قيمة الصك من خلال تعاون العديد من مؤسسات الدولة الوطنية معنا .. علما بأن جميع البنوك والجهات المتعاونة في التحصيل تتعاون معنا من منطلق وطني دون أن تستقطع جنيها واحدا من قيمة الصك ، بل إن بعضها يتبرع لدعم المشروع ، فقيمة صكك كاملة تذهب لحوما للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في كل ربوع مصر من خلال قواعد البيانات المدققة.