"بندقية بلاستيك".. الداخلية تكشف ملابسات صورة مسلحين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيسبوك متضمناً صورة يظهر خلالها شخصين يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة نارية بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة (طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وكذا الدراجة النارية التي كانا يستقلانها (قيادة أحدهما وملك والده).

بمواجهة المتهمين قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن (بندقية بلاستيك "لعبة أطفال") وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك، وأرشدا عنها، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها اعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح ناري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.