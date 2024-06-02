الداخلية تضبط "حرامية التكاتك والموتوسيكلات" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وأقر بتصريف الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله عامل- مقيم بمحافظة الجيزة"سيئ النية" أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين؛ لقيامهما باستيقاف سائق مركبة "توك توك" حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما وأثناء سيرهم قاما بإشهار سلاح أبيض في وجهه والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالإستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته، وبحوزتهما سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزته 6 قطع كابل كهرباء - لفافة نحاس- 2 لفافة شريط ألومنيوم- لفافة عازل كاوتش- منشار معدني وأقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة باستخدام المنشار المعدني المضبوط بحوزته من موقع تحت الإنشاء وأنه في سبيله للتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم ضبطه.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة عابدين حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، وبحوزته 3 هواتف محمول "مجهولين المصدر"، واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.