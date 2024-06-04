شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وزراء الرى من الملكية حتى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إنشاء وزارة الموارد المائية والري وتعاقب عليها العشرات من الوزراء من أجل توفير المياه وادارتها بشكل يحقق التنمية المستدامة، حيث عملوا على حفر الترع والقنوات المائية وإنشاء الرياحات والقناطر الكبرى.

الخليج 365 يستعرض الوزراء الذين تولوا حقيبة الرى منذ إنشائها حتى الآن:



الدكتور هانى سويلم منذ أغسطس 2022 حتى الان

الدكتور محمد عبدالعاطي

(أغسطس 2022- مارس 2016)

الدكتور حسام مغازي

(يونيو 2014 - 23 مارس 2016)

الدكتور محمد عبدالمطلب

(يوليو 2013 - يونيو 2014)

الدكتور محمد بهاء الدين

(1 أغسطس 2012 - 17 يوليو 2013)

الدكتور هشام قنديل

(21 يوليو 2011 - يونيو 2012)

الدكتور حسين العطفي

(1 فبراير 2011 - 20 يوليو 2011)

الدكتور محمد نصر علام

(11 مارس 2009 - 30 يناير 2011)

الدكتور محمود أبو زيد

(8 يوليو 1997 - 11 مارس 2009)

المهندس عصام راضي

(16 يوليو 1984 – 14 أكتوبر 1993)

المهندس محمد عبد الهادى سماحة

(5 أكتوبر 1978 - 16 يوليو 1984)

مهندس / عبد العظيم أبو العطا

(6 أبريل 1975 - 5 أكتوبر 1978)

الدكتورعبدالهادي راضي

(14 أكتوبر 1993 - 26 نوفمبر 1996)

مهندس / أحمد على كمال

(25 أبريل 1974 - 6 أبريل 1975)

المهندس محمد عبد الرقيب

(15 مارس 1971 - 17 يناير 1972)

مهندس عزيز يوسف سعد

(17 يناير 1972 - 25 أبريل 1974)

المهندس موسى عرفة

(7 أكتوبر 1958 - 6 أغسطس 1961)

المهندس أحمد عبده الشرباصى

( أغسطس 1961 - 29 سبتمبر 1962) )

المهندس حسن زكى

(29 سبتمبر 1962- 1 أكتوبر 1965)

المهندس عبد الخالق الشناوى

(1 أكتوبر 1965 - 20 مارس 1968)

مهندس إبراهيم زكى قناوى

(30 مارس 1968 - 15 مايو 1971)

المهندس محمد كامل نبية

(24 يوليو 1952 - 6 سبتمبر 1952)

المهندس مراد فهمى

(6 سبتمبر 1952 - 18 يونيو 1953)

المهندس فتحى رضوان

(18 يونيه 1953 - 13 يوليو 1953)

المهندس أحمد عبده الشرباصى

(13 يوليو 1953 - 7 أكتوبر 1958)

عثمان محرم باشا

(12 يناير 1950 - 27 يناير 1950)

المهندس حامد سليمان باشا

(27 يناير 1950 - 2 مارس 1952)

المهندس / نجيب باشا إبراهيم

(2 مارس 1952 - 22 يوليو 1952)

المهندس يوسف سعد

(22 يوليو 1952 - 24 يوليو 1952)

رياض عبد العزيز سيف النصر بك

(16 ديسمبر 1948 - 28 ديسمبر 1948)

أحمد عبد الغفار باشا

(28 ديسمبر 1948 - 26 يوليو 1949)

عثمان محرم باشا

( 26 يوليو 1949 - 3 نوفمبر 1949)

مصطفى فهمى باشا

(3 نوفمبر 1949 - 12 يناير 1950)

محمود غالب باشا

(9 أكتوبر 1944 - 17 فبراير 1946)

عبد القوى أحمد باشا

(17 فبراير 1946 - 9 ديسمبر 1946)

عبد المجيد إبراهيم صالح باشا

(9 ديسمبر 1946 - 4 يوليو 1948)

أحمد عبد الغفار باشا

(4 يوليو 1948 - 16 ديسمبر 1948 )



حسين سرى باشا

(28 يونيو 1940 - 15 نوفمبر 1940)

عبد القوى أحمد باشا

(15 نوفمبر 1940 - 3 يوليو 1941)

ابراهيم عبد الهادى باشا

(3 يوليو 1941 - 6 فبراير 1942)

عثمان محرم باشا

(10 مايو 1936 - 30 ديسمبر 1937)

حسين سرى باشا

(30 ديسمبر 1937 - 17 يناير 1939)

محمد رياض باشا

(17 يناير 1939 - 18 أغسطس 1939)

عبد القوى أحمد باشا

(18 أغسطس 1939 - 28 يونيو 1940)

محمد شفيق باشا

(4 يناير 1933 - 27 ديسمبر 1933)

عبد العظيم راشد باشا

(27 ديسمبر 1933 - 15 نوفمبر 1934)

عبد المجيد عمر باشا

(15 نوفمبر 1934 - 30 يناير 1936)



حافظ حسن باشا

(30 يناير 1936 - 10 مايو 1936)

حسين واصف باشا

(4 أكتوبر 1929 - 1 يناير 1930)

عثمان محرم باشا

(1 يناير 1930 - 20 يونيه 1930)

حافظ حسن باشا

(20 يونيو 1930 - 12 يوليو 1930)

إبراهيم فهمى كريم باشـا

(12 يوليو 1930 - 4 يناير 1933)

محمود صدقى باشا

(2 ديسمبر 1924 - 13 مارس 1925



إسماعيل سرى باشا

(13 مارس 1925 - 7 يونيو 1926)

عثمان محرم باشا

(7 يونيو 1926 - 17 مارس 1928)

إبراهيم فهمى كريم باشـا

(17 مارس 1928 - 4 أكتوبر 1929)

عبد الحميد سليمان باشا

(11 يونيو 1923 - 28 يناير 1924)

مرقص حنا باشا

(28 يناير 1924 - 24 نوفمبر 1924)

عثمان محرم باشا

(24 نوفمبر 1924 - 2 ديسمبر 1924)

نخلة جورجى المطيعى باشا

1924 - 1924

محمد شفيق باشا

(4 مارس 1920 - 1 مارس 1922)

حسين واصف باشا

(1 مارس 1922- 30 نوفمبر 1922)

إسماعيل سرى باشا

(30 نوفمبر 1922 - 15 مارس 1923)

حافظ حسن باشا

(15 مارس 1923 - 11 يونيو 1923)

حسين فخرى باشا

(16 أبريل 1894 - 12 نوفمبر 1908)

إسماعيل سرى باشا

(13 مارس 1925 - 7 يونيو 1926)

حسن حسيب باشا

(9 أبريل 1919 - 21 مايو 1919)

إسماعيل سرى باشا

(21 مايو 1919 - 4 مارس 1920)

علي مبارك باشا

(20 أغسطس 1882 - 10 يناير 1884)

عبد الرحمن رشدى باشا

(10 يناير 1884 - 11 يونيو 1888)

محمد زكي باشا

(11 يونيه 1888 - 16 أبريل 1894)

مصطفى رياض باشا

1893 - 1894

علي مبارك باشا

(23 سبتمبر 1879 - 14 سبتمبر 1881)

إسماعيل أيوب باشا

(14 سبتمبر 1881 - 4 فبراير 1882)

محمود فهمي باشا

(4 فبراير 1882 - 17 يونيو 1882)

محمود الفلكي باشا

(30 يونيو 1882 - 20 أغسطس 1882)

مسيو دي بلينير

(19 نوفمبر 1878 - 18 أبريل 1879)

محمد زكي باشا

(18 أبريل 1879 - 3 يوليو 1879)

مصطفي فهمي باشا

(3 يوليو 1879 - 17 أغسطس 1879)

محمد مرعشلي باشا

(17 أغسطس 1879 - 23 سبتمبر 1879)

السلطان حسين كامل باشا

(10 أكتوبر 1872 - 7 سبتمبر 1875)

إبراهيم يكن باشا

(7 سبتمبر 1875 - 14 يونيو 1877)

الأمير محمد توفيق باشا

(14 يونيو 1877 - 28 أغسطس 1878)

علي مبارك باشا

(28 أغسطس 1878 - 19 نوفمبر 1878)

محمد مظهر باشا

(24 نوفمبر 1867 - 14 أبريل 1868)

علي مبارك باشا

(14 أبريل 1868 - 20 سبتمبر 1870)

مصطفى بهجت باشا

(20 سبتمبر 1870 - 1 نوفمبر 1870)

علي مبارك باشا

(1 نوفمبر 1870 - 10 أكتوبر 1872)

مسيو لينان بيلفون

(9 مارس 1857 - 9 يناير 1865)

نوبار باغوص باشا

(9 يناير 1865 - 10 يناير 1866)

مراد باشا

(10 يناير 1866 - 31 أكتوبر 1866)

محمد شريف باشا

(31 أكتوبر 1866 - 11 سبتمبر 1867)

