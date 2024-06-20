10 حوادث في رابع أيام العيد| أبرزها "رعب السلام وجثة بدر ومُشجعتا الأهلي وعصابة دمياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهدت القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، عدة جرائم دموية شغلت الرأي العام، وتم الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واختلفت تلك الجرائم ما بين "رعب السلام وجثة بدر ومُشجعتا الأهلي وعصابة دمياط".

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الجرائم:

أكلته الكلاب.. تفاصيل بقايا جثة عامل بمدينة بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على بقايا جثة عامل (أكلته الكلاب) تم اكتشافها داخل بركة مياه بمدينة بدر.

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أسرار لحظات الرعب داخل معرض سيارات في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل، متهم بإشعال النيران في معرض سيارات انتقامًا من مالكه لوجود خلافات بينهما بمدينة السلام، اليوم الأربعاء.

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كيف أنقذت الداخلية 5 أشخاص تعطل بهم مصعد بالنزهة؟

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

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عصابة نسائية.. سقوط سيدتين استولتا على 3.6 مليون جنيه بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على سيدتين بدمياط، لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 3.5 مليون جنيه من أخريات بزعم استيراد ملابس من الخارج.

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مصرع شاب وابن عمه في ترعة بقنا

لقي طالب وابن عمه مصرعهما، غرقًا داخل ترعة في نجع البزايدة قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

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فسحة العيد انتهت بفاجعة في ترعة بقنا

تبحث قوات الإنقاذ النهري، عن طفلة غارقة من ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على كوبري العقب، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، والذي أسفر عن مصرع طالبة والصغيرة المفقودة وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة.

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انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا.

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وفاة مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح

صرحت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدفن جثامين نورهان ناصر ونرجس صلاح مشجعتي النادي الأهلي اللتين لقيتا مصرعهما في حادث تصادم أثناء عبورهما الطريق بمحيط ستاد برج العرب عقب المباراة التي جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري.

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مصرع أم وأطفالها الثلاثة في ترعة الشرقية

لقيت أم وثلاثة من أطفالها مصرعهم، وأصيبت ابنتها الرابعة وشخص آخر، إثر سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية.

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إصابة 5 في انهيار عقار بوسط البلد

انهار عقار مكون من 3 طوابق أمام محطة محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بحي عابدين بمحافظة القاهرة، ما أدى لإصابة 5 أشخاص بإصابات طفيفة.

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