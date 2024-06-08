ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة ترويج شهادات دراسية مزورة بالإسكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، بالإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات وكارنيهات دراسية منسوبة للكيان – دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – كتب دراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.