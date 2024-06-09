تراجع 5 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد ان تشهد حالة الطقس غدًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 5:3 درجات على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية

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