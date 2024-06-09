يسري عبدالله وحاتم رضوان يناقشان "محطة الثقافة" لهدى توفيق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 11 يونيو 2024 ، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (محطة الثقافة) للقاصة والروائية هدى توفيق.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص والروائي د. حاتم رضوان، وتدير الندوة القاصة د. عبير الحلوجي.

هدى توفيق كاتبة مصرية صدر لها عدد من المجموعات القصصية، من قبيل: "عدوى المرح _ حذاء سيلفانا _ عن عاقر وأحول _ كهف البطء".

وتعد "محطة الثقافة" روايتها الرابعة بعد روايات (بيوت بيضاء، المريض العربي، رقصة الحرية).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.