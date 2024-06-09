استشاري زراعة تكشف شروط نجاح زراعة البن في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة نهاد مصطفى استشاري زراعة البن، الشروط اللازمة والواجب توافرها لضمان نجاح زراعة البن.

وقالت "مصطفى"، خلال تصريحاتها لمصراوي، إن زراعة البن تتطلب أن تكون في مناطق تتراوح درجات الحرارة بها ما بين 40:35 درجة دون وجود أشعة الشمس، مشيرة إلى أن بعض الدول تقوم بزراعته تحت ظلال الأشجار.

وتابعت: "كما أن هناك عدة شروط يجب توافرها في التربة التي يوضع بها بذور البن وهي أن تكون نسبة الرطوبة بها ما بين 70:65 درجة إضافة إلى أن تكون نسبة الملوحة ما بين 750:500 جزء من المليون وذلك لضمان جودة المحصول وعدم تعرضه للتلف".

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد وجه خلال اجتماعه بالباحثين في مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية قيادات الوزارة والباحثين بدراسة مدى إمكانية إعادة النظر في تجارب زراعة بعض المحاصيل الاستوائية والتي لم نزرعها في مصر من قبل بسبب الظروف المناخية المصرية.

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