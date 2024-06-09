محافظ الجيزة يوجه بمتابعة أعمال تطوير المحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد مسئولي حي الهرم بالتنسيق مع الشركات المنفذة لأعمال التطوير الجارية بالمحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء ومراعاة معايير الجودة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الأحد لمتابعة أعمال تطوير المحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي شملت قطاعات طريق المريوطية بدءًا من كوبري فلفلة وحتى الطريق الدائري، ومن الطريق الدائري حتى شارع المنشية، ومن شارع المنشية حتى كوبري الصحابة.

وتفقد المحافظ - في بداية جولته - انتهاء العمل بالدوران "يوتيرن" المستحدث أسفل الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق المريوطية والذي يأتي ضمن أعمال إعادة تخطيط المنطقة مروريًا لتيسير حركة السيارات والقضاء على ظاهرة السير العكسي؛ لتحسين الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري ومختلف المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وقال إن الأعمال تشمل بجانب المخطط المروري الجديد، رفع كفاءة الكباري العابرة بين ضفتي ترعة المريوطية، وتحسين شبكة الإنارة، وتوسعة الطريق وإعادة رصفه ورفع كفاءة الشوارع الجانبية، بالإضافة إلى المناطق الترفيهية والاستراحات وأعمال المسطحات الخضراء "اللاندسكيب" والتشجير والتي من شأنها رفع مستوى النظافة وإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

وأضاف أن الأعمال تتضمن تنظيم حركة انتظار السيارات ومواقف السرفيس من خلال إقامة ساحات الانتظار للسيارات الخاصة بطول أعمال التطوير، وإقامة مجمع مواقف لسيارات السرفيس على مساحة 12 ألف م2، يضم موقفًا خارجيًا وأخر داخليًا بين أحياء ومدن المحافظة، بجانب إقامة المرافق لخدمة السائقين والمترددين على المواقف لعدم الضغط على المناطق السكنية المحيطة.