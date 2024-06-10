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محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التجارة والصناعة.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التجارة والصناعة بتهمة الاختلاس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا مصريًا، قيمة 15109 "بونات" مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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