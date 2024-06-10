"رامي" يطلب تطليق زوجته: "طلعت رغاية ومبتفصلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم" رامي. ح"، 33 سنة، برفع دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "طلعت رغاية ومبتفصلش".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1379 لسنة 2023: تعرفت على زوجتي من خلال مقابلة خاصة بين العائلتين. بعدها تقدمت بطلب للزواج منها ووافقت أسرتها وبعدين شهرين تمت الزيجة.

أضاف رامي في حديثه لـ " الخليج 365": اكتشف حقيقة زوجتي بعد الزواج، فلم أجد بها عيوب بالنسبة لأعمال المنزل، لكن بمجرد دخولي المنزل لا تنقطع عن الحديث وبصوت عال.

يكمل الزوج حديثه قائلاً: "بمجرد الحديث معها تتغير طريقتها فهي لا تنقطع عن الحديث وبصوت مرتفع وكلما طالبتها بالهدوء تبكي لحين مجئ والدتها.

يختتم "رامي": "مش قادر أعيش معاها، وطالبتها بالطلاق بس أسرتها رفضت" فتركت منزل الزوجية، وبعد 4 أشهر من التفكير لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى تطليق للضرر، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.