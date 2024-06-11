حادث مروع على الدائري| تصادم سيارة نقل وأتوبيس وميكروباص.. ومصدر يكشف حصيلة الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالأسمنت مع أتوبيس وميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم.

المعاينة الأولية كشفت أن اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت، وأتوبيس وميكروباص على الطريق سببه الشبورة الكثيفة التي كانت موجودة على الطريق.

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة 10 أشخاص جراء تصادم بين عدة سيارات، من بينها: "ميكروباص - نقل ثقيل - أتوبيس"، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت مديرية أمن المنوفية بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا عن وقوع حادث بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ورجال المرور وسيارات الإسعاف، لموقع البلاغ.

وتم فرض كردون حول المكان لفحص الحادث، الذي تسبب في تصادم أتوبيس، مع سيارات نقل ثقيل وأخرى ملاكي.

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