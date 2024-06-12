شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد من ذبح الأضحية فى المجازر.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن ذبح الأضاحى فى المجازر الحكومية، يضمن توفير لحوم سليمة خالية من الأمراض وصالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يتم فحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح للتحقق من مطابقة الحيوان لشروط الذبح من حيث السن والوزن والخلو من الحمل فى الإناث، هذا بالإضافة إلى:

- ذبح الحيوانات بصورة مناسبة حسب أحكام الشريعة الإسلامية (التسمية واستقبال القبلة).

- عدم ذبح الحيوان المريض أو الحيوان المحموم ( مصاب بارتفاع درجه الحرارة ) لأن اللحوم فى هذه الحالة تكون وسط مناسب لنمو البكتيريا بسبب قلة الادماء أثناء الذبح.

- الكشف عن بقايا الأدوية أو المضادات الحيوية الموجودة فى جسم الحيوان، اذا تم ذبحه قبل مرور فترة السحب والتى تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

- منع الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان عن طريق اللحوم مثل الديدان الشريطية والسل والبروسيلا وغيرها من الامراض.

- الحفاظ على البيئة بالتعامل السليم مع مخلفات الذبح.

كما وجهت عددا من النصائح الواجب اتباعها عند شراء اللحوم، وهى:

１- لا تشترى اللحوم من مصدر غير معلوم وضرورى ضرورى أن يكون الشراء من جزار موثوق فيه.

２- اللحوم يجب أن تكون مختومة (مذبوحة فى المجازر الحكومية).

３- عدم شراء اللحوم المقطعة أو غير المتجانسة فى الشكل أو فى اللون.

４- لون اللحوم السليمة يكون وردى ولون الدهن أبيض ناصع كما هو فى الجاموس والضأن، ومائل للاصفرار كما هو فى البقرى، أما الفاسدة يكون لونها داكن.

５- اللحوم السليمة متماسكة وملمسها طبيعى على عكس اللحوم الفاسدة غير متماسكة فعند الضغط عليها بالأصبع تترك علامة وأضحة بالإضافة أيضا إلى ملمسها اللزج وظهور كثيف لمياه مخلوطة بالدم.

６- اللحوم السليمة رائحتها مقبولة أما اللحوم الفاسدة نجد أن رائحتها كريهة غير محببة.

７- تجنب شراء اللحوم المفرومة الجاهزة الا من اماكن موثوق بها أو اشترى اللحوم وافرمها بنفسك.

８- الابتعاد عن شراء الوجبات السريعة التى تحتوى على لحوم ..."اشترى واطبخ فى البيت".

９- اختبار ست البيت: وهى أن تقوم بتدفئة السكين على النار وقطع شريحة صغيرة، فإذا تغيرت الرائحة إلى الأسوأ وكانت كريهة ومختلفة عن الرائحة المعتادة فإنها تكون لحومًا غير صالحة، أو يمكن من خلال اختبار اخر من خلال قطع جزء بسيط ووضعه فى كمية من المياه فإذا تلوثت المياه بالدم كان اللحم فاسد.