"فيديوهات جنسية ومخدرات قبل المعاشرة".. محطات في واقعة "سفاح التجمع" قبل المحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم "كريم" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع" لاتهامه بقتل ثلاث سيدات عمدًا.

وكشفت جثة فتاة ملقاة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، عن سفاح جديد اشتهر إعلامياً بـ "سفاح التجمع"، والذي ارتكب جرائمه داخل كمباوند شهير بالتجمع الخامس. فالجثة التي عثر عليها لم تكن الوحيدة بل كانت هناك فتاتان أخريان.

هوية مرتكب جرائم القتل

بعد اكتشاف أجهزة الأمن لجثث الفتيات الثلاث، كان لابد من تكثيف التحريات لمعرفة من هو مرتكب تلك الجرائم، وقد نجحت فرق البحث فى الكشف عن هوية السفاح الجديد.

تبين أن المتهم شاب يدعى كريم يبلغ من العمر (46 سنة) من محافظة الإسكندرية، ومنفصل عن زوجته، ولديه طفلان خريج جامعة أمريكية، وقد تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من القبض على السفاح لتتكشف مفاجآت مثيرة في القضية.

أفعال جنسية غير مألوفة

واعترف سفاح التجمع الخامس عند مواجهته بالجرائم، الذي ارتكبها في حق السيدات قائلاً: إنه قام بالتعرف على الفتيات، ويأخذهم لمنزله، لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة.

وأضاف أنه كان يقوم بتعاطي المواد المخدرة معهم ومعاشرتهن، وهم تحت تأثير تلك المواد، ثم يقوم بإعطائهم عقاقير مذهبة للوعي.

وتابع سفاح التجمع الخامس أنه قتلهم، وقام بتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وأقر بواقعة قتل الفتيات المجني عليهم.

فحص الهاتف

وفحصت النيابة العامة هاتف سفاح التجمع الخامس، وأثبتت صحة اعترافاته، حيث وجدت النيابة مقاطع فيديو، يظهر بها السفاح التجمع الخامس حال قيامه بأفعال جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليهم.

ووجدت النيابة العامة على هاتف سفاح التجمع الخامس فيديو، يدل على ارتكاب المتهم لواقعة أخرى مع سيدة ثانية من قبل، وقد عُثر على جثمان هذه الفتاة يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.

وقد تبين من فحص الهاتف المحمول الخاص بالسفاح، وجود عدد من مقاطع الفيديو التى قام السفاح بتصويرها أثناء ممارسة الرذيلة مع ضحاياه، وارتكاب أعمال عنف وتعذيب وتقييد أيديهن وأرجلهن بالحبال وتصويرهن عاريات بعد قتلهن، وكشفت مقاطع الفيديو عن وجود مواد وأقراص مخدرة وزجاجات من الخمور داخل شقة المتهم.

عقار مذهب للوعي

وأمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة في محيط مسكن سفاح التجمع الخامس، ووقفت النيابة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهم في ذات ظروفهم.

وأثبت تقرير الطب الشرعي العثور بأحشاء المجني عليها الثالثة على ذات العقار الطبي المذهب للوعى، الذي يستخدمه سفاح التجمع الخامس حال معاشرته للمجني عليهن، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها أيضا.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، وجرى استكمال التحقيقات، التي لم تسفر عن ثبوت ارتكاب سفاح التجمع الخامس لوقائع قتل أخرى.

فحص بلاغات التغيب

كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص بلاغات التغيب التي تم تحريرها خلال شهرين ماضيين للوصول لهوية المجنى عليهن بعد تغير ملامحهن من آثار التعذيب وعدم وجود إثبات شخصية بحوزتهن، وانتداب خبراء المعمل الجنائى لرفع البصمات من مكان الحادث، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وفحص هاتف المتهم لمعرفة وجود ضحايا جدد فى الواقعة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة فى موقع الحادث بنطاق شقة المتهم لتحديد الفتيات اللاتى كن يترددن على شقته لكشف هوية المجني عليهن، كما أمرت باستدعاء حارس العقار وجيران المتهم لسؤالهم، وقرر رئيس النيابة الكلية حبس السفاح على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهم القتل العمد وتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء، وتجهيز مسكن للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة واستدراج ضحاياه عن طريق الإنترنت.

إحالة سفاح التجمع للجنايات

وفي 9 يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة سفاح التجمع بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

جاء ذلك في بيان النيابة العامة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد.