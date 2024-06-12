حمو بيكا "غاوي محاضر" بالعجوزة.. اتهم مذيعا ومحاميا بسبه على الهواء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:



حرر مطرب المهرجانات حمو بيكا محضرا ضد مقدم برامج ومحامي اتهمهما بالسب والقذف.

المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة تلقى محضرا حرره "بيكا" ضد أحمد عبد العزيز مقدم برنامج بقناة الحدث اليوم وضيفه المحامي أيمن محفوظ.

صاحب الـ35 سنة اتهم المذيع والمحامي بالاعتداء عليه بالسب والقذف خلال برنامج الوسط الفني.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال وجه بإحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ حمو بيكا يعد الثاني في أقل من أسبوع، سبق واتهم زميله "نور التوت" بالتشهير به والإضرار بسمعته.