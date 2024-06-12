أسباب انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر.. التمويل كلمة السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أسباب اختيار انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، في مصر.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن اختيار انعقاد هذا المؤتمر في مصر جاء لعدة أسباب ودلالات وأهمها أن مصر تلعب دور محوري على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، كما أن رئيسة البنك أشارت إلى الدور المهم لمصر كدولة من الدولة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن أهمية مصر وموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كشريان للتجارة العالمي وهو ما يعكس ثقل مصر الإقتصادي والسياسي.

وأضاف الحمصاني قائلا: إن انعقاد هذا المؤتمر في مصر يعد ميزة في صالحنا باعتبار أن مصر منضمة حديثًا لتحالف بريكس مشيرا إلى أن مصر تلعب دور مهم في تجمع ناشئ يسعى لتطوير النظام المالي والنقدي الدولي.

وأوضح الحمصاني أن هذا البنك تم إنشاءه حديثًا في إطار تجمع بريكس وله أهمية تكمن في معاونة الحكومات والقطاع الخاص.

وأكد أن الوصول للتمويل من خلال المؤسسات الدولية الحالية يكون له العديد من المعايير التي يصعب تحقيقها، والبنك يساعد على توفير التمويل الميسر، مشددًا على أن ذلك يمثل نوع من تفعيل وتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي الحالي.

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