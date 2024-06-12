الزمالك يشكو إبراهيم سعيد.. و3 سيناريوهات تتنظر لاعب الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف مصدران مطلعان، أن نادي الزمالك قدم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد إبراهيم سعيد، مقدم برنامج على قناة النهار الفضائية، للتحقيق معه واتخاذ إجراءات حياله بعد عدم التزامه بالأكواد الإعلامية المتبعة.

وقال المصدران: الزمالك قدم شكوى رسمية للمجلس مدعومة بتويتات للاعب الأهلي الزمالك، وبعض الفيديوهات.

وأضاف المصدران: إبراهيم سعيد خضع لتحقيق لمدة ساعتين في مقر المجلس، للإجابة عن ما ورد في شكوى النادي الأبيض.

وأوضح المصدران: لاعب الأهلي السابق ومقدم البرنامج ينتظره 3 سيناريوهات، هم: الأول: توقيع عقوبة بغرامة مالية ولفت نظر، والثاني: توقيع عقوبة بغرامة مالية ووقف برنامجه، والأخير: عقوبة مالية ووقف نهائي.