عيد الأضحى.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن استعدادات الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- - نشأت علي:

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك.

وقال أيمن أبو العلا، في طلب الإحاطة، تشهد الأيام المقبلة، حلول عيد الأضحى المبارك، ما يتطلب من الحكومة الاستعداد على مستوى عدد من المحاور منها أسعار الأضاحي والتأكد من سلامتها، وكذلك أسعار مختلف السلع بالأسواق.

وأضاف أيمن أبو العلا، إضافة إلى استعدادات الحكومة فيما يتعلق بالمستشفيات والمرافق العامة الحيوية خلال أيام إجازة عيد الأضحى.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا استعدادات الحكومة لمنع استغلال المواطنين من جانب بعض التجار وسائقي الأجرة، خلال تلك الفترة التي تشهد انتقال المواطنين إلى محافظاتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى مع عائلاتهم.