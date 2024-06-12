وزير النقل: الدولة أنفقت تريليوني جنيه لتطوير البنية التحتية في القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الدولة أنفقت على قطاع النقل أكثر من تريليوني جنيه لتطوير البنية التحتية.

وقال الوزير -خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل المواني في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء- إنه من المهم جدًا أن تستغل الدولة البنية الأساسية الكبيرة التي نفذتها خلال الفترة الماضية من شبكة الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني والكهرباء والاتصالات.

وأضاف أن البنية التحتية تم تنفيذها من أجل خدمة كل قطاعات الدولة ومن ضمنها السياحة بشكل أساسي والتجارة، وقطاعات مثل الزراعة التي تخدمها وزارة النقل عبر الطرق الجديدة (الضبعة وشرق العوينات) وهي تقوم بخدمة المشروعات الزراعية الجديدة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يتم خدمته بكل الوسائل المتاحة لوزارة النقل لتسهيل حركة السياح من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى حاجته للسكك الحديدية وعربات نوم، حيث تم التعاقد على 100 عربة في الفترة الماضية وهناك تعاقد أيضا على قطار كهربائي سريع يربط ميناء الغردقة وسفاجا بالأقصر.