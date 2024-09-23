إيران تعتقل 12 شخصًا لاتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

وأفاد الحرس الثوري، قوات النخبة العسكرية في إيران، أن الأفراد المعتقلين حاولوا جمع معلومات سرية في ست محافظات من البلاد وإرسالها إلى الموساد.

ولم يكشف عن تفاصيل حول هوية العملاء المزعومين، كما لم يتضح ما هي المعلومات السرية التي كانوا يسعون لجمعها وإرسالها.

ويمكن أن يواجه المعتقلون عقوبة الإعدام إذا تمت إدانتهم. وفي مارس الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام في حالة مشابهة لأحد عملاء الموساد المزعومين الذي اتهم بالتخطيط لهجوم على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.