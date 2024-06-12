محافظ الجيزة: تجهيز 615 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد أنه تم تخصيص وتجهيز 615 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بكافة المراكز والمدن والأحياء، مؤكدًا التنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - "إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، فضلًا عن تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين"، مشيرا إلى أنه تم أيضًا تكثيف حملات النظافة بالحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، بالإضافة إلى إلغاء الأجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أية إشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال ايام العيد، مبينا أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بجانب الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق، وتمركز سيارات الإسعاف للتعامل مع أي أحداث طارئة.

ولفت المحافظ إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس يحكمون السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية؛ للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات خلال فترة العيد، كما تتلقى البلاغات بشأن أي حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية، منوها بأنه يتم تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والباعة الجائلين والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية بنقل اللحوم.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة الدكتور السيد مسعد "إنه تم إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد؛ استعدادًا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، بجانب التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها مع تشكيل المديرية، فضلا عن غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم بهذا الشأن".