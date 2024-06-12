بقيمة 3.2 مليون جنيه..ضبط عُنصر إجرامي بحوزته 105 ألف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة؛ لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، قُدرت قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أفادت قيام (عنصر إجرامي له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (105650 ألف قرص مخدر ومنشط).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.2 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.