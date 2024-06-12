إحالة ربة منزل متهمة بقتل مسن كرداسة لسرقته إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أحالت محكمة جنايات الجيزة، أوراق القضية ربة منزل متهمة بإنهاء حياة مسن بدافع سرقته في كرداسة، لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة 11 أغسطس للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة "ف. ع" ربة منزل، في 14 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة قتلت وأخرى طفلة، المجني عليه " ا . ر" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته لتردي حالتهما المادية، فبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وبحيلة منهما استدرجاه لمكان خالي من المواطنين وما أن سمحت لهم الفرصة حتى أنهالا عليه بطعنات بعموم جسده قاصدين قتله. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة كرداسة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثمان مسن في كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبمناظرته تبين إصابته بإصابات بطعنات في الجسد وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وطفلة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.