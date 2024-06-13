مصرع عنصريين إجراميين وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط، ومصرع عنصريين إجراميين وضبط آخر، عقب تبادل إطلاق النار مع القوات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكونة من 3 عناصر إجرامية - سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها "قتل عمد، شروع في قتل، سلاح ناري، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهم في العديد من قضايا الجنايات بالمؤبد أبرزها "مخدرات، قتل" والإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرع إثنين منهم وضبط الثالث، وعُثر بحوزتهم على 48 قطعة سلاح ناري– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الشابو – 100 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بــ 7,5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط البؤر الإجرامية شديدة الخطورة.