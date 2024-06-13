محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وعباس.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، الدعاوى التي أقامها رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ورئيس نادي الزمالك الأسبق، ممدوح عباس، ضد المستشار مرتضى منصور بتهمة السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت عاقبت محكمة جنح الاقتصادية، منصور، بالحبس 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، كما تضمن الحكم إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه وتعويض مادي مؤقت 10 آلاف جنيه. وشمل الحكم الصادر من المحكمة بحق منصور، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، المقامة من المحامي محمد عثمان وكيل محمود الخطيب، حيث اتهم فيها الأول بالسب والقذف والإزعاج مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي.