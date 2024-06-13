محاكمة 8 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة محل ذهب في الجيزة.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة مالك محل ذهب كرها عنه في منطقة الجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14759 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، أن المتهمين "م. ع" 52 سنة، صحاب سوبر ماركت، "م. ال" 42 سنة، طباخة، "ع. ر" 27 سنة، سائق، "ف. ر" 27 سنة سائق، "و. م" 29 سنة، سائق، "ع. ش" 27 سنة، بائع، "أ. م" 32 سنة، "ع. ع" 41 سنة، سرقوا المبلغ المالي المملوك للمجني عليه "م. م" مالك محل ذهب كرها عنه، عن طريق استدراجه إلى مقصدهم وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثالث سلاحا ناريا في وجه فألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من شل إرادته وسرقته، كما أحرز المتهم الثالث سلاحا ناريا، وانتحل المتهمين من الثالث حتى الثامن صفة أفراد شرطة.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات، أنه تم استدراجه من قبل المتهمين وإيهامه بقدرتهم على استبدال العملات المحلية إلى عملة أجنية وما أن وصل إلى قبلتهم حتى قام المتهمون بسرقته كرها عنه بأن ظهروا بمظهر أفراد شرطة وأشهروا سلاحا ناريا في وجهه وألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله وفروا هاربين.