"بينها ضبط 148 توكتوك".. جهود الإدارة العامة لمرور الإسكندرية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وكانت أجهزة الامن بالإسكندرية وجهت حملة مرورية استهدفت مركبات "التوك توك" المخالفة بمنطقة العجمي؛ وأسفرت جهودها عن ضبط 119مخالفة وقوف عشوائي، 76 مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور، 908 السير بدون رخصة قيادة، 427 السير بدون رخصة تسيير.

كما تم ضبط 52 السير بدون لوحات معدنية، 23 السير عكس الاتجاه، 339 عدم توافر شروط الأمن والمتانة، وحجز 148 مركبة "توك توك" مخالفة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.