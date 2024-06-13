تفاصيل مصادرة 9 آلاف عبوة منتهية الصلاحية لأدوية بيطرية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية ملابسات الكشف عن عصابة لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة وذلك في إطار جهودهم لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لكافة الجرائم التموينية وخاصة الجرائم الضارة بالثروة الحيوانية.

معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات أن شخصًا يدير منشأة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر؛ لإنتاج وتصنيع أدوية بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، وتخزينه أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة بمخزنين بأحد العقارات متخذًا منهما منفذًا للتوزيع على العملاء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المصنع والمخزنين المُشار إليهما وأمكن ضبط مالك المصنع و3 من مساعديه. وضُبط بداخل المصنع والمخزنين على (٤٤٣ عبوة منتهية الصلاحية لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن - ٨٣٤٧ عبوة منتج نهائي لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن مصنعة من مواد مجهولة المصدر - ٣٨٢٤ لتر مواد خام "مجهولة المصدر" لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية يتم إضافتها وخلطها وتعبئتها مع الأدوية المنتهية الصلاحية).

بمواجهة المتهمين الثلاثة بالمضبوطات قرروا بقيامهم بالاشتراك مع مالك المصنع بالتصنيع بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.