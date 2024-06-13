أستاذ تزوير مستندات وشهادات.. سقوط "ابن القنصل" في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي نشاط مسجل خطر في تزوير المحررات مقابل مبلغ مالي.

معلومات وردت أكدتها التحريات بمشاركة قطاع الأحوال المدنية أن عاطلا له معلومات جنائية مُقيم بدائرة قسم شرطة الهرم يزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كارنيهات وعدد من المستندات والشهادات المزورة"والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، كمية من الورق المستخدم فى طباعة الشهادات وكارنيهات تحقيق الشخصية والتوكيلات الرسمية، علامات مائية والأجهزة والأدوات المستخدمة تحوى آثار ودلائل وصور بعض الأختام والأوراق المستخدمة فى ارتكاب وقائع التزوير.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.