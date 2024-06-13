الإدارية العليا ترفض مجازاة موظف لنشره عبارات مسيئة على فيسبوك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

رفضت الإدارية العليا طعنًا من النيابة الإدارية يُطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مدير عام شؤون قانونية بأحد مراكز البحوث بتهمة نشر أخبار وعبارات مسيئة على "فيسبوك".

بدأت الواقعة بإحالة النيابة الإدارية الموظف إلى المحاكمة التأديبية لأنه نشر عبارات مسيئة على صفحته على فيسبوك، حيث نسبت النيابة الإدارية إلى المطعون ضده أنه وبوصفه قائم بعمل مُدير عام الشؤون القانونية بمركز للبحوث، قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة لعدد من الجهات على مواقع (الفيس بوك) في الصفحة الخاصة به عام 2011، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا .

وفي جلستها يونيو 2020، قضت المحكمة التأديبية بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.

وذكرت أنه تأسيسًا على انقضاء مُدة ثلاث سنوات على ارتكاب المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهي مُخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من ارتكابها وخلُصت المحكمة إلى حُكمها الطعين.

وأكدت المحكمة أنها شيدت قضائها على مضي 3 سنوات على الواقعة بعد رفعها عام 2018 فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية تستوجب العقاب.